Philippe Caverivière : "Oh la boulette ! On a oublié de virer la ministre de la culture... "

Invitée dans RTL Matin, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s'est fait connaître ces derniers mois avec des coups d'éclat comme celui aux César. Durant la cérémonie, son gouvernement avait été critiqué par deux comédiennes, Toufan Manoutchéri et Lucie Astier, sur le passage en force lors de la réforme des retraites, et elle n'avait pas hésité à y répondre en direct.

En poste depuis plus d'un an, notre chroniqueur salue sa longévité malgré le remaniement de juillet : "Peut-être qu’ils ont juste oublié" suggère-t-il. Emmanuel Macron s'est peut-être dit : "Oh putain Elisabeth, la boulette ! On a complètement oublié de virer la ministre de la Culture... normalement on le fait chaque année... C’est la tradition !" suggère Philippe Caverivière.

Ce dernier s'est aussi attardé sur la messe à laquelle va assister le président au Vélodrome de Marseille : "Emmanuel va encore se faire siffler par tout un stade... il est accro. J'espère juste que pour se venger du rugby, il ne va pas siffler le pape François "elle est nulle ta messe, démission, rentre chez toi puceau...", ironise notre humoriste.

