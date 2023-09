INVITÉE RTL - Niger : "On ne boycotte jamais d'artistes de nulle part", clarifie Rima Abdul-Malak

Une partie du monde de la culture s'inquiète ce vendredi 15 septembre après les dernières consignes du Quai d’Orsay : le ministère des Affaires étrangères demande de ne plus programmer en France les artistes venant du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Les professionnels de la culture disent avoir reçu un message des directions régionales de la culture (Drac), expliquant que "tous les projets de coopération qui sont menés (...) avec des institutions ou des ressortissants de ces trois pays doivent être suspendus, sans délai, et sans aucune exception".

"Là, on a une situation sécuritaire très spécifique, des bâtiments français ont été pris pour cible. Dans ces conditions et dans cette violence qui monte, la France a décidé de réduire ses équipes et de fermer les services de visas. Matériellement, il n'est pas possible aujourd'hui de délivrer des visas", explique ce vendredi Rima Abdul-Malak, invitée de RTL. "Il n'est pas question d'arrêter d'échanger avec des artistes, des lieux culturels, des musées, des festivals, des théâtres dans ces pays. C'est juste qu'un nouveau projet de coopération, qui nécessiterait d'avoir des visas, c'est extrêmement difficile. On ne boycotte jamais d'artistes de nulle part", clarifie la ministre de la Culture.

"Je veux quand même préciser que pour tous les artistes qui ont déjà des visas et qui ont des tournées ou des spectacles prévus, ceux-là vont pouvoir venir comme prévu. Tous ceux qui sont d'origine burkinabé, nigérienne ou malienne, évidemment ne sont pas du tout concernés. On parle de quelques cas de demande", dit-elle, affirmant que ce n'est pas du tout un "boycott" et qu'il n'y aura pas de "représailles".