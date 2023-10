VIDÉO - Philippe Caverivière : "Joe Biden parle Hébreu ? Non, il fait un AVC"

Le président des États-Unis Joe Biden est attendu en Israël ce mercredi, au lendemain d'une explosion, dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité. "Joe Bidant, le Toutankhamon du Kentucky vient pour s’assurer du bon acheminement de l’aide humanitaire à Gaza. Mais il veut faire quoi papy ? Il va pas nous faire une Bernard Kouchner avec ses sacs de riz ? Joe Bidant va arriver en déclarant : shalom... evachala magalarem bigla chelanou... Les gens vont dire 'c’est formidable, il parle Hébreu ? Ah non pas du tout, il fait juste un AVC'", commente Philippe Caverivière.

"Alors on sait que pour ces voyages, le président Obama était suivi en permanence par une ambulance contenant plusieurs poches de son sang et pour Joe Bidant c’est pareil, il est suivi par plein de glacières où il y a un 2e cœur, un 2e foie, des poumons, une 2e rate et une 2e vessie... Non, ça il a sa poche sur lui", poursuit-il.