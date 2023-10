VIDÉO - Philippe Caverivière à Bruno Le Maire : "Vous êtes le ministre de la thune"

Invité de RTL ce mercredi 18 octobre, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, est resté en studio pour la chronique de Philippe Caverivière. "Bonjour Bruno, vulgarisons : vous êtes le ministre de la thune, de l’oseille, de la maille, du flouze, de la caillasse, du pez et, bien évidemment, de la moula, comme disent les jeunes qui ne nous écoutent pas", lance l'humoriste.

"Bruno, ce n'est donc pas l'écrivain, ni même le marathonien kenyan, que nous accueillons aujourd'hui, c'est le ministre de l'Économie, même si vos deux carrières de ministre et d’écrivain, ne font plus qu’une. Car quand on reçoit nos relevés d’impôts, on se dit tous : 'dis donc, j’ai le renflement brun dilaté comme jamais'. Bruno, on ne sait pas quelle trace vous laisserez dans la vie politique française, mais vous avez déjà gagné votre place dans l’histoire de la littérature qui rend le zizi dur aux côtés de Guillaume Apollinaire, Gérard De Villiers, Catherine Millet et Marlène Schiappa", poursuit-il.

Bruno Le Maire est très haut dans les sondages de popularité : 4e personnalité politique préférée. "Devant, il y a Édouard Philippe, Gabriel Attal et François Hollande. Bon, on connait votre passion pour la course à pied : je pense que vous n'aurez pas énormément de difficulté pour dépasser François. Au bout de 20 secondes il va nous faire un point de côté. Non, le plus dur, ça va être de rattraper Gabriel Attal : ça court vite les ados", raille Philippe Caverivière.

