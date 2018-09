Cédric Herrou - On n'est pas couché 22 septembre 2018 #ONPC

publié le 23/09/2018 à 04:38

Cédric Herrou était l'invité de On n'est pas couché, samedi 22 septembre, à l'occasion de la sortie EN salles le 26 septembre de Libre, documentaire qui raconte son combat pour venir en aide aux migrants qui ont passé la frontière franco-italienne, malgré la pression des autorités pour l'en empêcher.



C'est dans la Roya, vallée des Alpes-Maritimes, que vit cet agriculteur. Sur le plateau de l'émission, il a confié que le film avait quelques difficultés à être distribué dans les salles du département. "On a un peu de mal... Vous savez, il y a la République française et puis il y a la République de la Côte d'Azur", regrette Cédric Herrou qui précise qu'un cinéma Pathé diffusera tout de même le film à Nice.

"Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucun cinéma d'Art et d'Essai qui le prenne", déplore Cédric Herrou qui y voit une forme d'auto-censure de la part de certains établissements. Ainsi, un cinéma niçois, qui perçoit des subventions du département dont Éric Ciotti est député, a décidé de ne pas le diffuser. Un autre établissement a pris la même décision après un appel de la mairie. "C'est très compliqué les Alpes-Martimes", a-t-il conclu.