VIDÉO - Mathieu Madénian : rendez-vous aux prud'hommes

Mathieu Madénian tire sa révérence ce mardi 27 juin de la tranche d'humour du matin RTL sans filtre. "Au départ, je voulais faire un Best of des meilleures blagues que j’ai fait à l’antenne cette année. Mais bon, ma chronique doit durer 3 minutes. Je me suis dit : 'Qu’est-ce que je vais raconter pendant les 2 min30 restantes ?'", lance-t-il.

S'il ne souhaite pas faire part de sa gratitude à Philippe Caverivière qui s'est levé chaque mardi matin pour le soutenir ou à Louis Bodin pour ses prévisions météo, Mathieu Madénian préfère toutefois partir en chanson sur du Michel Sardou. "Mes chers amis je pars. Je vous aime mais je pars. Y’aura plus de Madenian ce soir. Je m’enfuis pas je vole. Malgré moi mais je vole. Rendez-vous aux Prud'hommes", raille l'humoriste.

Le chroniqueur prend maintenant la direction de Perpignan : "L’hôtesse me dit que cela va être très cher et me demande à quel nom. Je réponds : Philippe Caveriviere. Lalalaalalalalalala au revoir les amis", conclut-il.

