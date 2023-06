VIDÉO - Bertrand Chameroy : le retour de Richard Ferrand

La vie est décidément pleine de surprises. Alors qu'il avait disparu du paysage politico-médiatique depuis sa défaite aux élections législatives, Richard Ferrand s'est livré dans les colonnes du Figaro, dans le but de livrer sa vision, ses idées. Une, en particulier, a retenu l'attention de Bertrand Chameroy : modifier la Constitution afin d'autoriser un troisième mandat présidentiel.

"Que les mauvaises langues ravalent leur fiel, cette proposition n'a strictement rien à voir avec le fait que "Richie" est un macroniste de la première heure et que son portrait a plusieurs fois été gratifié de la mention "employé du mois"", souligne l'humoriste. Bertrand Chameroy veut même aller plus loin encore et proposer un mandat à vie ! "D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait réviser le règlement de RTL et finalement je serai là encore cinq ans. École Ferrand les enfants !" s'enthousiasme-t-il.

