VIDÉO - Bertrand Chameroy : l'heure des cagnottes de départ

Puisque RTL Sans Filtre s'achève, Bertrand Chameroy tenait à partir avec panache et émotion. "Comme chaque année, à l'approche des vacances, des dizaines de chroniqueurs sont laissés sur le bord de la route. Pour que cela cesse, faites don de vos oreilles en les écoutant nombreux là où ils sévissent", demande-t-il. Avec ses compagnons Mathieu Madénian, Élodie Poux, Sébastien Thoen et Sandrine Sarroche, ils ne seront restés qu'un an à l'antenne. "Quand je me dis qu'Elisabeth Borne tient plus longtemps que nous à Matignon, ça fait redescendre hein", poursuit le chroniqueur.

Puisque la joyeuse bande signe ses dernières chroniques, Bertrand Cameroy est constamment interrompu par des notifications de messagerie. "C'est l'autre fléau des fins de saison, avec le retour des pantacourts, celui des cagnottes de départ", se plaint-il avant d'être invité par Pascal Praud à participer à la cagnotte du cadeau de départ de Pascal Praud. "Il a raison ! On n'est jamais mieux servi que par soi-même !"

