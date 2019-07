publié le 17/07/2019 à 17:48

Depuis leur lancement à Marseille, des trottinettes électriques sont régulièrement retrouvées dans la mer. Elles sont repêchées par des plongeurs bénévoles ou des sauveteurs, qui déplorent l'utilisation déraisonnée de ces appareils en libre service.

Car jeter des trottinettes dans l'eau est devenu un jeu selon Patrick Roméo, plongeur à la société nautique "Corniche". Certains les font simplement tomber, d'autres s'amusent à les envoyer, tels des poids, le plus loin possible. Et puis il y a ceux dont l'objectif est "de prendre de la vitesse et de sauter le plus loin avec la trottinette en marche" raconte Patrick Roméo.

Le problème est avant tout environnemental car les trottinettes électriques ont des batteries au lithium qui polluent l'eau. Il y a aussi des risques de chocs électriques. Il y a quelques jours, l'un de ces engins a pris feu en sortant de l'eau.

Les sociétés exploitantes trop peu impliquées

En trois plongées, la société nautique "Corniche" a remonté 120 trottinettes, mais elle estime qu'il y en a encore plusieurs centaines à repêcher. Un travail de titan pour ces bénévoles, très peu aidés par les sociétés exploitantes. L'une d'entre elles a mis la main à la poche pour contribuer aux frais d'essence des bateaux mais selon Louis Salles, président de cette petite société, il faut aller plus loin.

De son côté, la mairie s'est emparé du problème. À partir du mois d'août, elle va contractuellement contraindre les sociétés exploitantes à récupérer leurs engins sur terre ou dans l'eau.