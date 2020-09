publié le 31/08/2020 à 21:09

Âmes sensibles s'abstenir. L'association de défense des animaux One Voice dévoile des images des dernières fermes de visons en France, où les petits mammifères sont élevés pour leur fourrure. Les images ont été prises par "des lanceurs d'alerte" et dateraient du mois d'août, selon l'association, jointe par téléphone par RTL.fr.

De 11 fermes de visons en 2017, la France est passée à 4. Elles se trouvent à Champrond en Gâtine, dans l'Eure-et-Loir, Spincourt (Meuse), Montarlot-lès-Rioz (Orne) et La Chapelle d'Andaine, en Haute-Saône.

L'association One Voice appelle à leur fermeture, et notamment celle "en urgence" de la ferme de Champrond en Gâtine, qu'elle qualifie d'"élevage de l'horreur".

Sur les images, on peut voir des visons en cage au dessus de monticules de déjections. Ces déjections sont, selon l'association, "fortement phosphorées" et donc polluantes. Les animaux sont parfois mutilés ou adoptent des mouvements stéréotypiques.

Les images de l'association One Voice sur les élevages de visons

Un manque d'action du gouvernement ?

L'association pointe aussi du doigt le risque que des visons s'échappent. "Dans les élevages, ce sont des visons d'Amérique. Ils sont considérés comme nuisibles en France car ils prennent la place des visons d'Europe, qui sont plus petits", explique Muriel Arnal, présidente de l'association, auprès de RTL.fr.

Pour One Voice, la fermeture de ces fermes est largement envisageable au regard de la situation des autres pays. "Les Pays-Bas ont décidé d’en fermer 160, la Finlande envisage de faire de même pour leurs 700 élevages", assure Muriel Arnal. "En France, on est passé en 3 ans de 11 fermes à 4. Donc qu'on ne me dise pas que c'est un problème de reconversion des agriculteurs", poursuit-elle.

Elle regrette le manque de décision de la part des autorités. Malgré les réunions sur la faune sauvage captive lancées en mars 2019 par François de Rugy, alors ministre de la Transition écologique, les mesures traînent. "On nous avait promis une annonce en septembre 2019, puis ça a été repoussé en novembre, puis en janvier 2020... Et ensuite il y a eu la Covid", raconte Muriel Arnal.

En revanche, plusieurs pays en Europe parmi lesquels le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Norvège ont interdit les fermes de visons. Pour pousser à la même chose en France, One Voice a mis en ligne une pétition intitulée "Stop Fourrure".