publié le 19/11/2018 à 14:14

Si les blocages des "gilets jaunes" ont pour but de faire plier le gouvernement sur un certain nombre de sujets, ils ont aussi des conséquences sur l'activité de certaines entreprises fortement pénalisées. C'est le cas de la société de transport Provence Distribution Logistique dans le Var, dont aucun des 45 camions ne circule.



"Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui on a un énorme problème de chiffre d'affaire. Samedi on a déjà perdu 20.000 euros, et aujourd'hui on va être à 40.000", confie à RTL le dirigeant de l'entreprise, Olivier Riandée.

"On ne remet pas en cause le fait de manifester, mais il faut être un petit peu organisé et ne pas prendre les gens en otage (...) On n'aura pas les moyens de tenir trois jours comme ça", prévient-il, alors qu'il a 40 conducteur "sur le carreau".