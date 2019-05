Le meilleur Laurent Gerra avec Sylvester Stallone et Alain Delon

publié le 18/05/2019 à 08:48

Ce mardi soir avait lieu la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, lors d'une soirée animée par Edouard Baer. Bertrand Tavernier fait le point sur cette 72e édition : "Quand Thierry Frémaux m’a dit que le film d’ouverture était un film de zombies, j’ai d’abord cru que c’était le troisième volet des Petits mouchoirs, hein", confie le réalisateur, qui imagine déjà Marion Cotillard dévorer des végétariens.



Sylvester Stallone, également sur la Croisette, prend son rôle de John Rambo un peu trop au sérieux : "... J’ai plus d’eau potable, pour survivre j’ai été obligé de bouffer les chaussons du Martinez avec le dentifrice offert... J’attends les secours...".

Alain Delon, mis en cause pour les déclarations misogynes et homophobes qu'il aurait prononcées, se défend avec l'humilité qu'on lui connaît : "Alain Delon aime les hommes, Alain Delon aime les femmes, Alain Delon aime les chiens. Alain Delon aime Alain Delon. Et surtout, Alain Delon vous emmerde."