publié le 24/02/2019 à 12:31

Une étude publiée dans Le Figaro révèle que plus de 8% des 75 ans fréquentent les sites de rencontre sur Internet. Mademoiselle Jade reçoit l'un d'eux, qui a préféré garder l'anonymat sous son pseudo "VGE74" et qui raconte son expérience. Il affirme "qu'on y fait de belles rencontres". "J'ai fait la connaissance d'une coquine niçoise qui me proposait de m'ouvrir, je la cite, son 'palais des délices", dit Valéry Giscard d'Estaing imité par l’humoriste.



Étonnée, mademoiselle Jade reconnaît que ces sites de rencontres amènent des situations plus pimentées qu'elle ne le pensait. Touché, cet internaute souligne que "c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure marmelade".

Avec la douceur, les Français retrouvent le chemin des marchés. "Des marchés des nos régions, ces régions que nous aimons tant, que les Françaises apprécient par dessus tout", précise Jean-Pierre Pernaut imité par Laurent Gerra, avant de prendre la direction du plus beau marché de France