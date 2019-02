La chronique de Laurent Gerra du 21 février 2019

publié le 21/02/2019 à 09:54

Tandis que s'annonce l'acte 15 des "gilets jaunes" ce week-end, le mouvement laisse apparaître de nombreuses scissions entre les uns et les autres qui ne partagent pas les mêmes revendications. Chevallier et Laspalès reviennent sur la situation auprès de mademoiselle Jade : "Je réclame la baisse du prix du carburant" souligne Chevallier, ce à quoi Laspalès lui répond : " En plus de de ça, je réclame la hausse des salaires". Les deux humoristes renchérissent ensuite tour à tour sur leurs revendications face à une mademoiselle Jade hilare.



La boutique en ligne de l'Élysée est un succès avec 90.000 euros récoltés en quatre mois. Une initiative qu'aurait soutenu le regretté Pierre Bellemare : "Ce matin, je vous propose un téléachat exceptionnel. Il s'agit d'acheter des objets originaux et de qualité estampillés par l'Élysée comme des carnets de papier, des stylos bic, des mugs et des chocolats". L'ancien acteur ajoute, à la fin de sa présentation, un lot pour le moins inattendu : "Le brassard de police et la matraque d'Alexandre Benalla mais aussi le doudou du président et la dînette de la présidente".

Le fauteuil vacant de Michel Déon à l'académie Française n'a toujours pas trouvé preneur. La candidature de Luc Ferry a été retoquée par les Immortels et Fabrice Luchini se porte à son tour candidat à l’Académie Française : "J'ai décidé de devenir académicien". Il donne ensuite son avis sur celle-ci à mademoiselle Jade : "C'est une énorme institution qui a vu défiler des monstres de la littérature comme Musset, Montesquieu ou Lamartine. Pas la Martine Aubry j'entends".