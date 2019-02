Le meilleur de Laurent Gerra avec Pascal Sevran et guy Lux

publié le 23/02/2019 à 10:15

Et si l'émission The Voice avait existé il y a quelques années ? Accompagné de Jade, sa fidèle acolyte, Laurent Gerra s'est amusé à imaginer ce qu'aurait pu donner le télé-crochet avec d'autres présentateurs que Nikos Aliagas, comme Pascal Sevran. "Aaaah on est bien !", lance Pascal Sevran, imité par Laurent Gerra, sur un air de piano. Il présente les jurés de The Voice, "dans leurs fauteuils de cosmonautes", qui "vont écouter sans les voir des vedettes qui sont là pour nous faire plaisir".





Enfin comment ne pas imaginer Guy Lux en grand maître de cérémonie de l'émission ? "Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans ce "Ring Parade", nous lançons un coup de chapeau à la musique, avec un top club à The Voice", clame l'animateur, lui aussi imité par Laurent Gerra.

Exit également Julien Clerc, Jenifer, Soprano et Mika... Les anciennes gloire de la chanson française ont également pris place sur les célèbres fauteuils rouges au côté de Guy Lux. "Je vous rappelle que notre grand jury est composé ce soir de Sophie Darel, Jairo, Jane Manson, Nicoletta, Stone et Charden, Hervé Vilard et les Martin Circus qui s'éclatent au Sénégal et aussi ce soir dans The Voice !", lance l'animateur.