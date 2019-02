La chronique de Laurent Gerra du 19 février 2019

publié le 19/02/2019 à 10:50

Une étude publiée dans Le Figaro révèle que 8% des plus de 75 ans fréquentent les sites de rencontres sur Internet. Mademoiselle Jade reçoit l'un d'eux, qui a préféré garder l'anonymat sous son pseudo "VGE74" et qui raconte son expérience : "J'ai fait la connaissance d'une coquine niçoise qui me proposait de lui ouvrir son palais des délices". Étonnée, mademoiselle Jade reconnaît que ces sites de rencontres amènent des situations plus pimentées qu'elle ne le pensait. Touché, cet internaute souligne que "c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure marmelade".



La société "Aéroports de Paris" vient d'annoncer que ces aérogares seront désormais équipés de dispositifs de reconnaissance faciale. Un procédé futuriste que les frères Bogdanoff ont testé pour mademoiselle Jade : "J'ai été coincé dans le SAS automatique de téléportation vers la douane" a fait part Igor Bogdanoff. Une faille qui s'explique par le fait que le système compare son visage avec la photo de son passeport biométrique et ne le reconnaît pas. Le même problème se produit ensuite pour son frère et tous les deux se retrouvent bloqués dans le SAS. Une preuve que cette nouvelle technologie n'est pas encore au point pour tout le monde.

Chaque semaine dans son rendez-vous du week-end sur RTL, Philippe Bouvard discute avec les auditeurs au téléphone et donne son point de vue sur l'actualité. Il reçoit en direct un auditeur particulier en la personne de Laurent Ruquier qui lui affirme qu'il veut "virer une chroniqueuse complètement barge". Il lui demande alors comment faire, ce à quoi Philippe Bouvard lui répond : "Dites-lui qu'elle est cruche et elle partira d'elle-même". Un conseil que l'intéressé lui a promis d'essayer en lui informant que la chroniqueuse en question n'était autre que Christine Angot.