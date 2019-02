La chronique de Laurent Gerra du 20 février 2019

publié le 20/02/2019 à 10:13

La disparition de Karl Lagarfeld a ému le monde la mode. Mademoiselle Jade ne pourra désormais plus s'entretenir avec le styliste et photographe allemand comme lorsque chaque année, il venait lui parler de la fashion-week. Ça commençait toujours par : "Guten Tag Herr Calvi". En 2018, Karl Lagarfeld avait été particulièrement heureux de l'arrivée de cette semaine incontournable dans la capitale française : "L'air de Paris va enfin devenir respirable. Les grosses dames fringuées comme des sacs à patates et les types affreux avec des costumes délavés vont disparaître le temps de cette fashion week".



Jean Lassalle pense qu'Emmanuel Macron n'a rien d'un chasseur : "Mes chers compatriotes, je vous invite à ouvrir les yeux sur ces costumes sur mesure et sa tête de premier communiant. Est-ce qu'il ressemble à un chasseur? Il faut arrêter de nous prendre pour des ânes". L'ancien candidat à l'élection présidentielle tue ensuite un âne en direct pour montrer que lui, est bien un vrai chasseur car il n'aime pas "qu'on le prenne pour une buse", estimant que le président de la République caresse les électeurs dans le sens du poil.

On fête ces jours-ci l'anniversaire de la première apparition du lieutenant Colombo à la télévision. L'occasion de retrouver une de ses enquêtes livrées à propos des emplois fictifs de Pénélope Fillon. Le lieutenant s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre : "Vous avez une jolie veste, je vais demandez à ma femme de m'en trouver une. Toutes ces poches seraient plus pratiques que mon imper pour mettre mes cigares et mes stylos". Colombo demande ensuite à François Fillon s'il maintient le fait que sa femme n'a jamais eu d'emploi fictif ce à quoi il lui répond sèchement : "Je le maintiens les yeux dans les yeux Colombo".