Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Michel Aphatie et Gérard Collomb

publié le 14/04/2019 à 10:33

Afin de lever des fonds pour financer sa campagne aux élections européennes, la France Insoumise a mis en ligne une vidéo dans laquelle notre confrère de France 5 Jean-Michel Aphatie est imité. Selon lui, on a voulu faire croire "que je m'exprime avec un fort accent régional et en roulant les 'r' alors que je suis prêt à démontrer sans coup férir devant le tribunal qu'il s'agit d’une caricature trompeuse, mensongère et aberrante, déclare-t-il.



Je le prouve tous les soirs dans mon entretien sans concessions sur France 5 où malgré une discrète calvitie, je n'arbore pas le béret basque, et où je n'exige pas de cassoulet au piment d'Espelette lors du traditionnel dîner".

Au vu d'un article du journal Le Point, titré "L'appel de Gérard Collomb à Macron", Gérard Collomb a décidé d'appeler Emmanuel Macron : "J'appelle Emmanuel pour qu'il arrête toutes ses conneries", explique-t-il à Mademoiselle Jade. Selon l'ancien ministre de l'Intérieur, le président ne sait pas s'entourer. "Benalla, Bellatar, avouez que c'est pas le casting du siècle... Faut qu'il arrête avec les gens dont le nom commence par B, sinon il est capable de nommer Ben Ali au ministère des Droits de l'homme !".

Et Gérard Collomb a aussi un avis très fixé sur son successeur : "Castaner, c'est l'anti-Conforama. Chez Casto, y a tout ce qui faut, outils et matériaux. Chez Casta, y a rien qui va, à part les galoches et la vodka".