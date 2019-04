Le meilleur de Laurent Gerra avec Brigitte Macron et François Hollande

publié le 13/04/2019 à 11:02

Laurent Gerra a commencé par imiter Emmanuel Macron, qui "n'en peut plus" après "son tour des gymnases pour son grand débat". "Z’ai juste besoin de me reposer en regardant des conneries à la télé", rétorque le président à Brigitte qui essaie de le remotiver. "Bon d'accord, tu regardes la séquence du spectateur et après tu prend ta douche", lui répond Brigitte Macron, avant qu'on vienne sonner à la porte de l’Élysée.



"Bonjour Brigitte, c'est Line Renaud, j'ai lu dans Paris Soir que le petit était patraque. Je lui ait apporté des fortifiants, du Viandox, de l'Ovomaltine et du quinquina ! C'est ce que je prenais à Vegas ! J'en ai donné à Marcel Amont pour son 90e anniversaire, il a fait 4 heures de spectacle à l'Alambra !", explique la chanteuse.

L'ancien président François Hollande est lui très énergique, et s'en prend à ses détracteurs : "Elle est pas là votre chroniqueuse Lino Ventura ? Elle va voir si je suis navrant ! Je vais l'éparpiller au quatre coins d'RTL Albator, façon puzzle ! Voici ma réponse : C'est celui qui dit qui est !", a envoyé l'ancien président de la République.