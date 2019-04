La chronique de Laurent Gerra du 10 avril 2019

publié le 10/04/2019 à 10:27

Ce mercredi 10 avril, Mademoiselle Jade accueille un Nicolas Sarkozy choqué de découvrir qu'Emmanuel Macron n'est pas le petit "stagiaire de 3e" de l'Élysée, mais bel et bien le président de la République. "Vous voulez dire que ce p'tit bonhomme dans son p'tit costume qui donne la main à sa maman sur le perron de l'Élysée pendant que les 'gilets jaunes' mettent la France sens dessus dessous, il est président de la République ?", s'étonne-t-il. Idem pour Laurent Wauquiez, qui a pris la tête des Républicains : "Vous voulez dire que le nouveau Pierre Richard, là, c'est mon successeur ? Non, j'vous crois pas. Y avait le grand blond avec une chaussure noire et avec Wauquiez, on a le grand con avec une parka rouge."



Alain Juppé veut reprendre du poil de la bête... Mais ce n'est pas gagné. L'ancien maire de Bordeaux, qui siège désormais au Conseil constitutionnel, détaille les raisons pour lesquelles il a censuré le projet de loi anti-casseur, qui permettait d'interdire de manifester aux personnes jugées trop violentes. Et ces raisons semblent avoir un lien avec son ancien mandat : "Je vais être honnête, je censure surtout pour m'occuper l’esprit. Ça m'évite de penser à Bordeaux. Elle me manque trop... J'en ai rien à foutre moi, de la liberté de manifester. Fallait juste que je me défoule. Alors j'ai pris le premier truc qui me passait sous la main, un peu comme on shoote dans un mur ou on casse une assiette en criant le nom de celle qu'on aime... Bordeaux ! Bordeaux !"

Face à la prolifération dangereuse des trottinettes électriques à Paris, le conseil de Paris a voté des mesures pour les encadrer. À cette occasion, Mademoiselle Jade accueille Bertrand Delanoé. "Eh bien moi je dis : il était temps. Parce que les trottinettes électriques, ça va tellement vite que ça cause des accidents parfois très très graves". Et Jean-Luc Bennahmias est d'accord avec lui : "J'espère que les trottinettes électroniques ne vont pas nous empêcher de faire du vélo." Et l'écologiste se met à chanter : "Je m'en allais chercher des oies, du côté de Fouilly-les-Oies, à bicyclette..."

Alors que les interminables discussions sur le Brexit risquent toujours de déboucher sur un "no deal", peu nombreux sont ceux qui comprennent ces négociations complexes. Michel Chevalet, journaliste scientifique, tente une explication efficace avec l'aide d'une "politicienne anglaise typique, mal coiffée, qui s'habille chez Marks and Spencer, et qui parle français comme une vache folle espagnole". À savoir... Jane Birkin ! "Regardez bien ce qui se passe si je lui dis que son pays a voté pour le Brexit et qu’elle doit quitter l’Europe : 'Oh non, attends, donne-moi encore une petite délai, je dois négocier avec mon majorité à le chambre des Lords. C'est que des casse-couilles, ils sont assis tout serrés sur des canapés rouges horribeul et ils votent tout le temps contre moi. C’est digoulasse ! Ils vont se prendre mon démission et mon crumble dans le tronche !'".