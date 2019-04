La chronique de Laurent Gerra du 11 avril 2019

publié le 11/04/2019 à 09:52

Le tribunal administratif de Paris a ordonné à France 2 d'inviter Benoît Hamon en tant que tête de liste aux européennes, ce que la chaîne publique ne souhaitait pas dans un premier temps... Mademoiselle Jade s'étonne de voir Benoît Hamon arriver au studio en ce jeudi matin. Accompagné de "maître Cassecouilles, huissier de justice à Paris", il lui informe que la radio est obligée de le recevoir. La proposition est faite à Marc-Olivier Fogiel, qui n'est pas emballé par le candidat : "Marcel Hamon ? Et pourquoi pas Charles Dumont pendant qu'on y est ! Moi j'veux que mes invités soient hypes, qu'ils fassent du clic sur Twitter et du buzz sur Insta".



Depuis toujours, la ville de Paris a inspiré les plus grands chanteurs français. Mais avec les années, la capitale a revêtu un nouveau visage de la capitale. Joe Dassin, Enrico Macias, Serge Reggiani, Yves Montand et Jacques Dutronc nous offrent une petite ballade en chansons à travers le Paris d'aujourd'hui. Petit aperçu avec Charles Trénet : "Revoir Paris, En voiture sur les quais, Et me retrouver bloqué, Seul sous la pluie, Parmi la foule des banlieusards, Coincés aussi, Ah quel affreux tintamarre !, Prendre un taxi, Qui va le long de la Seine, Et me revoici, Coincé au Bois de Vincennes, Rentrant foireux, Vers ma maison de banlieue, Loin des embouteillages, Les larmes aux yeux, Le cœur content, Mon Dieu quel bordel à Paris, Mon Dieu quels travaux de voirie, Hidalgo merci, Hidalgo merci d'être ici".