Le meilleur de Laurent Gerra avec François Lenglet et Renaud

publié le 29/12/2019 à 09:53

À cause des mesures sociales annoncées par Emmanuel Macron, la France risque de dépasser les 3% de déficit autorisés par Bruxelles. Pour y voir plus clair, nous recevons notre spécialiste en économie, François Lenglet.

"J'ai fait un calcul de comptable en prenant le prix d'un gilet jaune en solde chez Norauto, que j'ai multiplié par le nombre de lettres dans le slogan : Macron démission. Auquel j'ai indexé le prix du coût de la vie, corrélé bien sûr à la CGE non-déductible par temps froid. Et alors on obtient deux solutions, une bonne et une mauvaise", vulgarise le journaliste. Facile à comprendre.

Le chanteur Renaud a reçu le Grand prix spécial de la SACEM aux côtés de Nicola Sirkis. "Lui et moi on va lancer le mouvement des cheveux jaunes, par solidarité avec les 'gilets jaunes'. Puis on a demandé aussi à Zaz de lancer les slips jaunes", nous annonce l'auteur de Mistral Gagnant, toujours aussi engagé.