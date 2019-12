La chronique de Laurent Gerra du jeudi 26 décembre 2019

publié le 26/12/2019 à 09:39

De grands vins de Bordeaux ont été rachetés par un groupe chinois. Ces nouveaux acquéreurs ont changé les noms des grands crus, ainsi le château Larteau est devenu le château Lapin Impérial et le château Senilhac a été transformé en château Antilope Tibétaine.

"Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? À peine j'ai tourné le dos, qu'un Chinois vient draguer ma meuf et lui donne des petits noms ridicules !", réagit Alain Juppé, imité par Laurent Gerra. "Le lapin impérial et l'antilope tibétaine, franchement ! C'est quoi la prochaine étape ? On n'ira plus acheter son vin chez Nicolas mais chez le Dalaï Lama ?", s'exclame-t-il.

Un scientifique français a attesté de l'âge réel de Jeanne Calment à sa mort, à savoir 121 ans. Des chercheurs russes avaient préalablement mis en doute le record de celle qui fut la doyenne de l'humanité. Une suspicion qui énerve Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président a en effet bien connu Jeanne Calment. Il nous propose d'ailleurs de nous faire écouter les maquettes des duos qu'il a enregistré avec elle à l'époque, des reprises de chansons françaises dans des versions ... Spéciales.