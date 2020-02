La chronique de Laurent Gerra du 13 février

et Jade

publié le 13/02/2020

Gérard Collomb, qui se présente à la métropole lyonnaise, a choisi son candidat pour les élections municipales de Lyon en la personne de Yann Cucherat, ancien vice champion du monde de gymnastique et candidat de La République En Marche (LaREM). L'ancien ministre s'en satisfait : "Yann Cucherat, il est parfait pour Lyyyyyon. Plus fort que les barres parallèles, il va faire les bouchons parallèles. Quand tu bois de la main droite un verre de Moulin à vent, tu bois de la main gauche un verre de Chiroubles et ainsi de suite. S'il veut devenir maire, il a intérêt à remporter la médaille d'or du lever de coude".

Ce jeudi 13 février, Pascal Praud ne manque de questions dans son émission Les Auditeurs ont la parole. "Didier Gailhaguet, le président de la fédération française de patinage qui a démissionné de son poste, affirme qu'il n'était pas au courant. Après le #MeToo, va-t-il falloir créer le #Mytho? Je pose la question au 3210". Autre interrogation, "puisque les langues se délient, va-t-il falloir faire le ménage dans le monde du sport ? Le ministère de la Jeunesse et des Sports doit-il être rebaptisé ministère de la Jeunesse et des Porcs ? J'attends vos réponses au 3210".

Ce vendredi 14 février sera dévoilé le nouveau palmarès des Victoires de la musique. Pour en parler, mademoiselle Jade reçoit le rappeur MC Bâtard : "Eh M'dame RTL, j'ai même pas été nominisé. Bouffonne, j'en sors tous les mois des albums. Les mots y me viennent tous seuls dans mon tube en fer que des fois même moi je sais pas ce que ça veut dire", a-t-il tenu à faire savoir. Concernant les nommés pour la victoire finale, le rappeur "ne veut pas utiliser tout son vocabulaire pour ses bouffons". Voilà qui est dit.