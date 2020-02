La chronique de Laurent Gerra du 12 février

publié le 12/02/2020 à 10:24

L'épidémie de coronavirus continue de se propager en Chine. On en parle avec notre sinologue maison Jean-Pierre Raffarin et sa toux. "Mais rien de grave, c'est juste une petite angine." Pour lui, "les médias en font des tonnes avec le coronavirus, mais la situation n'est pas si grave", réussit-il à lâcher, avant d'être pris par une quinte de toux.

"N'effrayez pas les gens pour rien !" La ville de Wuhan est devenue une ville fantôme où les gens vivent en quarantaine, Air France a également suspendu ses vols vers la Chine jusqu'au 15 mars. "Mais enfin ce n'est pas si grave", dit-il, toujours en toussant. "Comme l'a très bien dit Bruce Lee, tout ça...sur la chaîne d'info chinoise BFNEMTV, "si les avions d'Air France battent en retraite, va sur EasyJet !"

"Mais comme le rappelait très justement Laurence Ferrari Cantonais, sur TV5 Parfum, sur une population d'1,3 milliard, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et j'ajouterai, comme je sais que vous aimez l'humour chinois, ça ne casse pas trois pattes à un canard laqué !"

Anne Hidalgo compte sur Stéphane Marie pour végétaliser Paris

Bien placée dans la course à la mairie de Paris, la maire sortante Anne Hidalgo a annoncé qu'elle souhaitait planter 170.000 arbres dans la capitale. Pour réaliser ce grand défi, elle peut toujours compter sur le jardinier de Silence, ça pousse !, Stéphane Marie : "Vous connaissez le dicton, "quand un Parisien veut des forêts, c'est tout le banlieusard qui est à l'arrêt". Alors, pas de panique, on va vé-gé-ta-li-ser. Allez, on creuse, on creuse, on creuse, on fait plein de trous partout, partout." Ce à quoi répond Anne Hidalgo : "Je crois que les Parisiens et les Parisiennes ont le droit d'avoir des trous pour y jeter leur vélib."

Stéphane Marie relance : "Alors, alors, alors maintenant on va choisir les essences. On va mettre des pins parasols place d'Italie, des mimosas à la gare de Lyon, des pins le long de la gare Montparnasse, des sapins à la gare de l'Est, et des baobabs à la gare du Nord. Quand on plante, on plante !" Mais pour la maire, "il ne faut pas que les 170.000 nouveaux arbres empêchent les Parisiens et les Parisiennes d'admirer les pistes cyclables."

"Mais qu'elle est têtue avec ses vélos, répond Stéphane Marie. Pas de panique, pour désengorger les pistes cyclables, on va développer les transports en accrobranche ! À la semaine prochaine !"

Au cinéma, le général de Gaulle mondialisé

C'est l'événement au cinéma, la sortie du 4 mars du film De Gaulle. C'est Lambert Wilson qui incarne le général lorsque depuis l'Angleterre il incarne la résistance en France : "Les Français parlent aux Français. Frogs talk to frogs. Les carottes sont cuites, je répète, carrots are cooked with jelly, elles sont cuitasses les carotas ! (...)" Un Charles de Gaulle très international qui est interprété par l'acteur. "Oui car Charles de Gaulle est universel, Charly of Gaulle is universal (...) !" Il rajoute : "Nous sommes en 2020, j'incarne donc un de Gaulle mondialisé..."