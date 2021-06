Le meilleur de Laurent Gerra avec Pascal Praud et Stéphane Bern

publié le 12/06/2021 à 10:45

Stéphane Bern a pris la tête du combat contre les éoliennes. Dans une tribune, il accuse même la ministre de l'Écologie d'être responsable d'écocide. "Oh que je suis en colère, vous savez ce que je lui dis à la duchesse de Pompili ? Je lui dis zut, flute et crotte de bique", s'emporte Stéphane Bern. "Je ne suis que courroux, fureur et rage. Elle commence à nous pomper l'air la Pompili avec ses éoliennes".

Dans quelques minutes Pascal Praud passe à l'antenne avec "un débat passionnant et passionné". Le programme du jour : "Le parti écolo belge vient de nommer une femme voilée comme commissaire du gouvernement chargée de l'égalité hommes/femmes. Au nom de la parité, cette dame va-t-elle demander aux hommes de porter eux-aussi le voile ?", interroge Pascal Praud. Autre débat, "un artiste italien vient de vendre 15.000 euros une sculpture qui n'existe pas. L'art contemporain est-il un piège à con ?".