Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Balkany

publié le 06/12/2020 à 10:10

Patrick Balkany a réagi à la déclaration de patrimoine d'Éric Dupond-Moretti, son ancien avocat, publiée après son entrée au gouvernement : "Il s’est beurré la biscotte sur notre dos, nous autres, les honnêtes gens qu’il a défendus. Avec tous mes camarades, eux aussi ex-clients de maître Dupont de Neuilly, nous réclamons notre part du gâteau".

Alors qu'Éric Dupond-Moretti a déclaré 850.000 euros de revenus l'an dernier, l'ancien maire de maire de Levallois-Perret regrette que "moi, on m'a tout pris" et estime qu'à côté de son ancien avocat, il est "le petit phare des pauvres". "C'est nous, les gens les plus honnêtes du monde, qui lui avons mis dans les fouilles, c'est injuste" déplore Patrick Balkany.

Concernant sa fortune, il souligne qu'il a un bracelet mais que celui-ci "fait bip-bip quand je m'éloigne trop" et regrette que mademoiselle Jade ne se montre pas plus généreuse avec lui.