La chronique de Laurent Gerra du vendredi 22 novembre 2019

publié le 22/11/2019 à 10:29

Le dernier livre de Vincent Jauvert dénonce les conflits d’intérêts dans les hautes sphères de l'État et l'argent facile qui y circule. Pour Nicolas Sarkozy, "la politique a bien changé". "C'est vrai j'ai une vie confortable, mais c'est pas moi qui remplis le compte en banque, c'est ma Carlita que j'vis avec. Une chanteuse très célèbre qui gagne très bien sa vie avec des disques et des concerts et j'en profite", nous avoue l'ancien président "bling-bling".

Selon un sondage Odoxa, 1 Français sur 2 ne connaîtrait pas la majorité des ministres d'Édouard Philippe. Patrick Bruel, imité par Laurent Gerra, profite de son passage sur RTL pour proposer ses services à un gouvernement qui "manque de gens célèbres". "Monsieur Macron, si vous m'écoutez, donnez-moi un ministère n'importe lequel. Je suis Patrick Bruel, tapez mon nom dans Wikipédia et vous verrez, je suis super célèbre", affirme l’interprète de Place des grands hommes.

Dominique Strauss-Khan a récemment déclaré que c'était une bonne chose que le Parti socialiste soit mort. Il revient pour nous sur cette déclaration. "C'est une petite mort, mais je sais que l'organe central du PS peut se redresser", rassure-t-il.

L'émission Les Grosse Têtes de Laurent Ruquier cartonne sur notre antenne et Paris Première. En exclusivité, Laurent Gerra nous dévoile un extrait du prochain prime-time. Un show qui s'annonce relativement compliqué pour le présentateur vedette. Entre Philippe Manœuvre qui confond la ville d'Angers et la chanson Angie des Rolling Stones, Cristina Cordula qui confond le Maine-et-Loire et la "Mémé noire" et Pierre Bénichou qui s’assoupit en plein direct, les auditeurs ne devraient pas s'ennuyer.