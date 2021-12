La chronique de Laurent Gerra du lundi 13 décembre

Face à la propagation du variant Omicron, le gouvernement a annoncé la fermeture des discothèques, non sans s'attirer les foudres des professionnels qui ne comprennent pas pourquoi eux doivent fermer, et pas les restaurants et les bars. "Y'en a marre de ces Français jamais contents, qui râlent tout le temps", a déclaré Olivier Véran, imité par Laurent Gerra.

"La musique de boîtes de nuit est mauvaise pour la santé, ça rend sourd, il faut donc fermer les boîtes de nuit", dit le ministre de la Santé. Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg, tous deux en grande difficulté dans les sondages, ont lancé un appel aux autres candidats de gauche pour se rassembler.

"Salut Anne ça vaaaaa ? Allons ensemble bras dessus, bras dessous, demander à Jean-Luc Mélenchon de participer à une primaire", lance le candidat. "Du balais les témoins de Jéhovah ! Dégagez ou j'envoie mon rouquin", envoie Mélenchon en retour.