La chronique de Laurent Gerra du vendredi 11 octobre 2019

publié le 11/10/2019 à 09:34

Fanny Ardant est déçue. En effet, elle ne sera pas présente cette année pour le festival Lumière de Lyon. "J'adore l'idée du festival Lumière car je prends très bien la lumière. J'y suis allée en 2011, j'ai beaucoup mangé, mais cette année je dois répéter. Quand on est une actrice sublime il faut savoir se mettre en danger, sinon on périclite, comme Catherine Deneuve", a confié l'actrice.

De son côté, Patrick Bruel ne comprend pas pourquoi il ne figure pas sur la liste des invités pour l'événement. "Ils sont devenus fous à Lyon, ils font un festival de cinoche et ils oublient de m'inviter. J'en suis une de lumière moi, je brille dans la nuit, je suis un phare", regrette le chanteur.

Google a publié la liste des questions les plus posées sur internet. Surprise, en première position on retrouve : "Comment faire un nœud de cravate ?". "C'est de ma faute", s’excuse François Hollande, affirmant qu'il avait mis une équipe gouvernementale à travailler 24h/24 sur le sujet. Résultat : "tout est allé de travers, même mon nœud", nous dit l'ancien président.

Sur la liste figure également : "Comment tomber enceinte ?". Pour répondre à cette interrogation, Michel Chevalet a ramené une maquette : "Prenez cette saucisse, qui lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette moule", explique le journaliste.

La septième question la plus posée sur Internet est "Comment faire les pancakes ?". Ce qui fait réagir Céline Dion, imitée par Laurent Gerra. "Comme tu le sais, dans ma Belle province, on adore les pancakes. Et depuis quelques mois, je gourdine du pancake matin, midi et soir. C'est affreux", raconte-t-elle. Elle avoue préparer ces sucreries pour son jeune danseur vigoureux, "mon Pépé Munoz".

Les propos sur les chômeurs, qui partent en vacances avec les allocations, font encore polémique. Fraîchement licencié, Bruno Lochet, des Deschiens intervient pour raconter sa propre expérience. À cause du chômage, sa femme et ses enfants l’ont quitté, ainsi que son chien Kiki ... "Le chien il est parti, mais tout seul, parce que j'avais plus de quoi lui acheter des croquettes", témoigne-t-il, avant de se faire traiter de feignant.