La chronique de Laurent Gerra du 10 octobre 2019

publié le 10/10/2019 à 11:02

Les campagnes pour les municipales sont déjà lancées partout en France. À Bordeaux, Alain Juppé ne peut que constater avec effroi la bataille qui fait rage entre les candidats pour conquérir sa ville bien-aimée. L'ancien maire en est presque à regretter d'avoir quitté son poste .... "On quitte la meuf et on pense qu'il y a mieux ailleurs et puis dès qu'il y a des lascars qui lui tournent autour, elle redevient désirable... Putain, je crois que je suis jaloux", regrette l'ancienne acolyte de Jacques Chirac.

Stéphane Bern montera sur les planches pour un "seul en scène" intitulé Vous n'aurez pas le dernier mot. L'animateur jouera les dernières paroles proférées par des personnages historiques avant de passer l'arme à gauche. Jamais avare en anecdote, il nous en amène quelques-unes, extraitesde son spectacle : "Juste avant de quitter ce monde, le terrible Maximilien de Robespierre a déclaré : 'Je lègue ma fortune à mon ami de toujours Jean-Marc Thibault. [...] Vous n'avez jamais entendu parler du célèbre duo Robespierre et Jean-Marc Thibault ?", demande-t-il ? Les historiens les plus pointilleux devraient se régaler'.

Alain Finkielkraut a récemment déclaré qu'il était, lui aussi, prêt pour le stand-up. C'est donc tout naturellement que Laurent Gerra a imaginé, non sans humour, à quoi pourrait ressembler le spectacle de l'académicien. Et une chose est sûre, Finkie n'a pas l'air encore très à l'aise avec le second degré : "La compresse blanche située au centre des pansements serait, selon Rokhaya Diallo, est signe de racisme anti-noir", déclare t-il devant son public. Devant les rires de la salle, il ne peut s'empêcher de faire remarquer que "ce n'est pas une histoire drôle, c'est la triste réalité".

Rendez-vous incontournable de RTL, Philippe Bouvard aborde sans tabou tous les sujets d'actualité dans son émission "Allô, ici Bouvard". L’infatigable homme de radio n'en finit plus d'alimenter les débats, à l'image de la rubrique La pensée de la semaine : "L'autre jour, en essayant de dérider Clémentine Hautain, je me disais : 'C'est pas la peine de faire de l'humour avec les bonnes femmes puisqu'on les faits beaucoup plus rire en les chatouillant", nous dit l'ancien animateur des Grosses Têtes. En plein dans l'air du temps...

JoeyStarr aussi a un peu vieilli. "Tu m'attendais à Zoom Zoom Zang dans ma Benz Benz Benz ?", demande-t-il à mademoiselle Jade. C'est fini ça, maintenant j'ai une Kangoo 5 portes pour mettre mon singe à l'arrière". Le rappeur est actuellement au théâtre dans le rôle d'Elephant Man, un personnage qui semble lui convenir :"Un éléphant ça barrit, et moi j'aime bien barrier. Tiens je te barris qu'on va avoir un Molière avec Béatrice Dalle".