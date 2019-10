La chronique de Laurent Gerra du mercredi 09 octobre 2019

publié le 09/10/2019 à 09:45

Le second tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen vient de sortir en librairie. L'ancien président du Front national en profite pour régler ses comptes avec sa fille : "Si au lieu de causer tricot avec Monsieur Philippot, Marine avait d’avantage fréquenté Éric Zemmour, elle n’eût sans doute point viré gaucho-ramollo-centro-bardelliste laissant ainsi à ma nièce, ma petite Marion chérie, n’est-ce pas, le monopole de la vraie droite nationheil". Vivement le prochain repas de famille.

Fabrice Luchini est en promotion dans les médias pour son nouveau film à l’affiche "Alice et le maire". À cette occasion, il a fait quelques commentaires sur le personnel politique et notamment sur François Hollande, qualifiant l'ancien président de "queutard". Imité par Laurent Gerra, l'acteur s'explique auprès du socialiste : "Quand je dis que t’as une libido en marche, c’est un compliment que j’te fais. T’avoueras que t’as pas, a priori, un physique à faire tomber les meufs… Surtout que t’as eu dans ton pieu des be-bom hallucinantes ! Tu vois, t’illustres parfaitement cette phrase du grand philosophe Jean-Claude Dus : Oublie que t’as aucune chance, vas-y, fonce, sur un malentendu, ça peut marcher".

Le mois d’octobre bat son plein, l’été est désormais derrière nous. Stéphane Marie, le célèbre jardinier de l'émission Silence ça pousse, nous dit comment bien aborder l’automne : "On dé-vé-gé-ta-lise ! On laisse les limaces bouffer les betteraves, on coupe les tulipes de Jeff Koons à la tronçonneuse, on récupère les trois millions d’euros qu’elles ont coûté pour acheter du pinard, et on se bourre la gueule en écoutant des chansons tristes, roulé en boule dans le canapé". Sinon on peut aussi aller aux champignons.

Les champignons, c'est d'ailleurs le sujet d'actualité sélectionné par Jean-Pierre Pernaut pour son 13h sur TF1. Le présentateur nous emmène à "Jarnac-le-fisc, dans le Belloubet", pour déguster "l’agaricus mycosus, plus communément appelé champignons de doigts de pieds". Bon appétit.