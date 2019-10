La chronique de Laurent Gerra du mardi 08 octobre 2019

publié le 08/10/2019 à 10:15

Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête contre Éric Zemmour concernant les propos qu’il a tenus lors de la convention de la droite. Aussitôt, Philippe de Villiers a vigoureusement dénoncé cette procédure et ... déclaré sa flamme au polémiste : "Éric, un mot de toi et je quitte mon Puy-du-Fou. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et on s’aimera encore quand l’Occident sera mort !".

Édouard Balladur a été renvoyé devant la Cour de justice de la République dans l’affaire Karachi. Heureusement pour lui, il possède une défense de fer : "J’ai déjà expliqué que ces 15 millions de francs proviennent de la vente de maillots de corps à mon effigie, tous tricotés à la main par mon épouse Marie-Jo". Le procureur ne l'a sûrement pas vu venir.

La Chine célèbre en ce moment le 70ème anniversaire du régime communiste. L'éminent sinologue Jean-Pierre Raffarin est avec nous pour en parler. "Avec cet anniversaire, la Chine montre au monde entier que c’est une des plus grandes puissances économiques mondiales. Comme l’écrivait hier l’économiste chinoise Suzy Wan dans les pages crevettes du Figarong : quand le pachyderme tape un roupillon, la fourmi fait du pognon", analyse pour nous l'ancien Premier ministre.

Pour la 14ème saison consécutive, l’émission à succès de M6 "L’amour est dans le pré" a repris la route de nos campagnes afin d’aider des agriculteurs à trouver chaussure à leur pied. L'occasion rêvée pour Jean Lassalle de déclarer sa flamme à la seule qu'il aime... La France. "Ma France, tu t’es laissée embobiner par les couillons. Ils en veulent à tes coqs qui chantent, à tes cloches qui sonnent, à tes grenouilles qui copulent et à tes petits villages… Ils t’ont envoyé des ours par hélicoptère, bougres de cons. Mais si tu me choisis, moi, Jean Lassalle, toi et moi, on se mariera en 2022 et on ira jusqu’au bout, bout du con !"