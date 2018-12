publié le 05/12/2018 à 10:57

Ce mercredi 5 décembre, Mademoiselle Jade a accueilli Nicolas Sarkozy, imité par Laurent Gerra, qui donne son avis sur la politique d'Emmanuel Macron. "Comment peut-on douter de la sincérité écologique d'un homme grâce à qui, tous les samedis, les Champs-Élysées sont entièrement piétons ? Des piétons sans culottes à gilets qui font des feux de joie... Comment peut-on douter de la sincérité écologique d'un homme grâce à qui une bonne partie du parc automobile parisien a disparu du jour au lendemain en fumée ?", ironise-t-il.





Il y a un an, disparaissait Johnny Hallyday. Mais régulièrement, le chanteur, imité par Laurent Gerra, rend visite en rêve à sa femme Laeticia, imitée par Mademoiselle Jade. Et aujourd'hui, il lui parle en compagnie de ses deux compagnons : Serge Gainsbourg et Jean d'Ormesson. Le premier lui demande d'ailleurs de leur faire parvenir, dans la tombe du prochain qui passe l'arme à gauche, "quelques bouteilles de Jack Daniels et des cartouches de Gitanes", tandis que l'autre lui demande "quelques exemplaires du Figaro".

Fabrice Luchini s'invite ensuite en studio pour évoquer le nouveau livre de Booba. "Le problème, c'est pas que Booba vende son bouquin à 300 euros", explique-t-il à Mademoiselle Jade, "le problème, c'est qu'il y aura toujours des cons pour l'acheter". Et l'acteur, toujours imité par l'humoriste, ne se retient pas de lire quelques vers, quelque peu crus, de l'ouvrage du rappeur, et conclut : "Non mais t'as vu le sens de l'allégorie ? C'est hallucinant !"

Enfin, le pape François estime qu’il existe une mode de l’homosexualité dans l’Église et il s’inquiète du nombre de prêtres et religieux gay. L'homme d'Église, imité par Laurent Gerra, a décidé de prendre lui-même le problème à bras le corps, comme avec le père Albin. "On m‘a dit qué tou es dé la jacquette flottante et qué les paroissiens y t’appellent tous Zaza Napoli ! Alors yé vé té réédouqué oune pétit peu. Il faut qué tou apprennes à ténir ton hostie comme oune vrai mâle".