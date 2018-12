publié le 04/12/2018 à 10:50

C'est François Bayrou, imité par Laurent Gerra, que Mademoiselle Jade commence par accueillir ce mardi 4 novembre. Le maire de Pau, motivé à soutenir le mouvement des "gilets jaunes", est entré "officiellement en résistance". Et pour cela, ce n'est rien de moins qu'un gouvernement provisoire qu'il a décidé de créer à Pau, au motif qu'"Édouard Philippe, avec sa tête de prof d'allemand, n'est plus légitime". Pour ce gouvernement, François Bayrou a choisi le doyen du MoDem, Marcel Deneux : "Du gouvernement provisoire, il en prendra la tête, Deneux". Quant à lui, c'est dans la clandestinité qu'il diffusera des messages de résistance sur Radio Pau.



Marc-Olivier Fogiel interroge Alain Finkielkraut, Yann Barthès et Yann Quéffelec, tous imités par l'humoriste, dans le cadre de son débat quotidien "On refait le monde". L'animateur demande à l'académicien, qui soutient le mouvement des "yellow jackets" : "N'est-ce pas un peu too much de la part d'un bourgeois parisien ? N'avez-vous pas l'impression de pratiquer le story-telling ?" Ce à quoi Alain Finkielkraut répond : "Monsieur Fogiel, avant toute chose, permettez-moi de vous rappeler que notre langue commune est le français, n'en déplaise aux zélateurs décérébrés du franglish qui pullulent impudemment sur les ondes". De son côté, l'écrivain Yann Quéffelec s'enthousiasme : "Chez nous, en Bretagne, c'est surtout des cirés jaunes qu'on enfile ! C'est génial quand il pleut !"

Le détective Columbo, imité par Laurent Gerra, a décidé de mener son enquête dans l'affaire George Tron. Le maire de Draveil, jugé pour viol et agressions sexuelles, vient en effet d'être acquitté mais le Parquet général a fait appel, ce qui a réouvert l'investigation. Et les soupçons du détective augmentent lorsqu'il trouve, dans le bureau du maire, des tubes de crème du Dr Scholl pour les pieds. "Y va falloir expliquer ça au juge. Alors j'vais vous demander d'me suivre, M'sieur", lui dit l'enquêteur, impassible.

Enfin, c'est Gérard Depardieu que l'humoriste a imité. Mademoiselle Jade en profite pour lui demander ce qu'il pense des matières fécales trouvées sur les écrans tactiles qui servent à passer les commandes dans plusieurs enseignes Mc Donald's. "Moi ce qui me choque chez Mc Do, c'est pas la merde qu'il y a sur les écrans tactiles, c'est la merde qu'ils nous servent à bouffer !".