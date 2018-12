publié le 03/12/2018 à 11:05

Mademoiselle Jade a commencé par accueillir Jean-Luc Mélenchon. Le président des Insoumis, imité par Laurent Gerra, réagit aux manifestations des "gilets jaunes" qui ont fait beaucoup de dégâts et redoute qu'Emmanuel Macron joue le pourrissement. Un peu à cran, comme à son habitude, Jean-Luc Mélenchon propose de nouvelles élections : "À condition qu'on vote pour moi. C'est ça la démocratie !"



Le mouvement des "gilets jaunes" a également suscité des vocations, notamment chez les Deschiens, que l'humoriste a également imités. Bruno Lochet, qui appelle en anonyme, vêtu d'un gilet jaune, affirme que s'il a attrapé la gastro, c'est de la faute d'Emmanuel Macron : "Ben ouais, il est toujours à voyager à droite, à gauche, pour faire son intéressant alors forcément, y s'lave pas les mains et y nous amène des microbes. Là dernièrement, il était avec sa dame en Argentine, et ben y va nous ramener la grippe espagnole !"

Le couple présidentiel, lui aussi imité par Laurent Gerra, est allé constater les dégâts sur la place de l'Étoile à Paris avant de saluer les forces de l'ordre. Le président et son épouse ont ensuite souhaité prendre le pouls de l'opinion publique, incognito. "Emmanuel, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée de nous promener incognitos en Renauld Fuego Diesel ?", demande Brigitte à son mari. "Mais oui, Brizitte. Z'ai mis mon blouson de Top Gun et une moustache de mec qui roule au Diesel, et toi, avec ton survêtement et ton t-shirt Patricia Kass, personne ne peut te reconnaître", lui rassure le président.

C'est ensuite François Hollande que l'humoriste a imité. L'ancien président a fait un grand tour de France pour rencontrer des "gilets jaunes". Mademoiselle Jade lui demande des nouvelles. "Ils sont très gentils", affirme-t-il. "Pour célébrer mon tour de France, ils m'ont offert le maillot jaune (...) Comme je suis de gauche, je me sens proche des sans-dents. Alors quand ils m'offrent un cadeau moche, je le porte."



Enfin, c'est Renaud qui a été imité par Laurent Gerra. Le chanteur est venu récupérer son titre : le ballon d'or. Sauf que Renaud n'est pas footballeur... "Non en effet, les ballons gonflés c'est pas mon truc, par contre pour les vider, je suis le champion. Les ballons de rouge, les ballons de blanc, y en a pas un qui me résiste !", déclare-t-il.