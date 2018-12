Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Sébastien

publié le 02/12/2018 à 10:54

Mademoiselle Jade accueille Patrick Sébastien. L'animateur se dit très concerné par la cause des Restos du Cœur. "Sous le nez rouge du clown qui fait danser les sardines, il y a les larmes d’un humaniste qui en a gros sur la patate, à cause de la méchante Delphine Ernotte", lance-t-il gravement.



L’animateur en veut dur comme fer à la patronne de France Télévision. "Depuis qu’elle a viré mon Plus Grand Cabourré du Monde de France 2, mes artistes de cirque sont obligés de se produire dans la rue, en plein hiver, quand on s’les gèle et qu’on a le kiki tout rétréci".

Ses amis venus d’Europe de l’Est seraient particulièrement touchés par cette décision. "J’ai vu mes copains polonais qui ont un numéro de pétanque incroyable. Ils font de la pétanque, dehors", raconte-t-il. "Ils s’appellent Melon et Melèche Walesa. Melon lance le cochonnet, et Melèche les boules."