Le meilleur de Laurent Gerra avec Nicolas Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn

publié le 15/12/2019 à 11:09

En pleine mobilisation contre la réforme des retraites, Nicolas Sarkozy s'invite dans le débat par la voix de Laurent Gerra. "Ça me va très bien moi cette grève. Je profite de ma petite Julia qui n'a pas eu école encore ce matin. Sa maîtresse de 25 ans était en grève à cause de sa retraite", s'amuse l'ancien président de la République.

Cette réforme des retraites divise depuis longtemps les économistes. Dominique Laurent Gerra Strauss-Kahn a été invité par mademoiselle Jade à commenter son souhait d'augmenter l'âge de départ à la retraite : "C'est vrai. 'It is true'. Quand j'étais au FMI, le Fonds monétaire international, j'ai dis que j'étais pour l'allongement".

"Alors je sais, vous allez me dire 'Why are you in favor of an allongement, Dominique ?' Parce que de nos jours, on peut rester actif plus longtemps grâce à la médecine. Même à 70 ans, comme moi, on peut rester vert, très vert, vert comme un bambou, et parfois même bleu, tout bleu, et puis violet".