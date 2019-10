La chronique de Laurent Gerra du mercredi 16 octobre 2019

publié le 16/10/2019 à 10:20

Aujourd’hui, mercredi, notre ami Eddy Mitchell est venu nous parler de cinéma. Le chanteur se trouve actuellement auFestival Lumière. "Je suis à Lyon, "Laillone", capitale of the gaules, où l’on fête le cinéma. Le cinéma d’aujourd’hui, le cinéma de demain et aussi bien sûr, le cinéma d’hier", nous dit-il avant de siffloter la musique de Jean Mineur.

Comment parler du 7e art sans accueillir Lambert Wilson ? L'acteur va incarner le générale De Gaulle sur grand écran, et il semble avoir une curieuse interprétation du personnage. "Charles De Gaulle est une femme… Charly is a drôle de dame… Je vous ai cooompriiiiises…", explique-t-il.

La ligne 4 du métro parisien va être prolongée et une station nommée d'après la chanteuse Barbara devrait voir le jour. Bertrand Delanoë est on ne peut plus fier : " Quand mon Anne Hidalgo, aura fini de bloquer la circulation dans la capitale, les Parisiens et même les Parisiennes voudront tous et toutes bourrer Barbara. Et si ça bloque encore, on fera d’autres nouvelles stations", s'enflamme-t-il, imité par Laurent Gerra. "Une station Fanny Ardant, qui sera la plus grande bouche de métro !", ajoute l'ancien maire de la capitale.



La prochaine tournée française de Céline Dion est déjà un triomphe ! Les billets pour son concert au festival des Vieilles Charrues en juillet, ils ont été vendus en 9 minutes seulement ! Un succès qui inquiète la Canadienne. "J’suis plus en âge de croiser les jambes [...] j’suis en âge de croiser les mots ! Mais mon Pépé, c’fougueux Pépé, c’est un cheval de course, il l’entend pas de cette oreille !", nous prévient-elle. En effet, son danseur Pépé Munoz "s’est mis en tête de m’faire faire des galipettes, moulée dans une tenue en strass qu’avec la transpiration, ça fait velcro au démoulage". Le public devrait en avoir pour son argent.