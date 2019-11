Le meilleur de Laurent Gerra avec Céline Dion

publié le 30/11/2019 à 15:47

François Baroin, chance de la droite à l'élection présidentielle, fait de l'effet à Mademoiselle Jade. Alain Juppé recadre "François Baroin White", comme on le surnomme à Troyes : "ce n'est plus une voix qu'il a, c'est un attrape-gonzesse." "Cela me fait plaisir de te voir", dit François Baroin. "En 50 ans de vie politique, ce n'est pas d'une voix que j'ai manqué, c'est de millions de voix", rétorque Alain Juppé.

Céline Dion vient de publier un nouvel album entièrement chanté dans la langue de Shakespeare. "Si je veux rivaliser avec ces maudites Lady Gaga et Rihanna faut que je mette totalement à l'english", nous avoue l'interprète de "Sous le vent". En plus de l'anglais, on trouve des sonorités très modernes sur ce nouveau disque, et pour cause, Céline Dion a collaboré avec David Guetta. "Je lui ai donné l'orgue Bontempi de mon René-Charles, celui qu'il a eu pour ses 4 ans là, et l'David il a fait un do, un ré et un mi et il a mélangé le tout dans son Magimix".