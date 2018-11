publié le 29/11/2018 à 10:54

Ce jeudi 29 novembre, c'est un Jean-Luc Mélenchon un peu ronchon mais fier qu'a imité Laurent Gerra. Le président des Insoumis a inauguré la première webtélé du parti qui succède au Média, et qui se nomme "Canal F.I.". Jean-Luc Mélenchon explique à Mademoiselle Jade que les internautes pourront voir moult adaptations cinématographiques qu'il qualifie de "Mélenchon-compatibles" : "On va commencer fort cette semaine avec Tsar Wars", annonce le président du parti. Et les autres programmations de la semaine auront de quoi réjouir les Insoumis : "Les femmes de mon Pol Pot, Serpicoco, Staline Baba et les 40 voleurs, Pour une poignée de roubles, la Conquête de l'Est..."



C'est un nouvel épisode de la saga "Macron des sources", avec Daniel Auteuil et Yves Montand. Ugolin se confie au Papet sur l'actualité : entre son amour pour le président Emmanuel Macron et la transition écologique, c'est une trahison que le jeune homme ressent. Imité par Laurent Gerra, il explique notamment au Papet sa crainte de devoir acheter une voiture électrique... "Électrique, tu as dit ?", s'exclame alors le Papet, lui aussi imité par l'humoriste. "Et pourquoi pas une voiture qui marche à l’eau de source, pendant qu’ils y sont ? Ces fadas de Paris, ils croivent que l’oseille, ça se ramasse en trottinette !"

Après quelques semaines d'absence, c'est Jean-Pierre Pernaut qui a été accueilli par Mademoiselle Jade. Le présentateur, qui a repris les commandes du journal de 13 heures sur TF1, fait un petit tour de l'actualité. Il présente, entre autre, le "régime viandane", nouveau régime à la mode : "Bien entendu, dans le régime viandane, les brocolis et le quinoa sont formellement interdits mais les pommes de terre sont tolérées à condition de ne pas être bouillies. Et on n’a pas le teint verdâtre et on ne fait pas de bouse..."