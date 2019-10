La chronique de Laurent Gerra du lundi 21 octobre 2019

publié le 21/10/2019 à 11:08

Marine Le Pen a réannoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. "Je veux être présidente ! Voilà, comme ça, c’est fait : j’ai levé le voile sur mes intentions, madame ! Vous avez bien entendu : j’ai levé le voile", nous dit-elle avant de nous présenter son programme. La cheffe du Rassemblement national compte bien : "Remplacer tout le voilage des bureaux par des stores" au siège de son parti, changer les "Vélib’ dont les roues sont voilées" et se battre contre les "planches à voile" de la côte Atlantique.



Emmanuel Macron a appelé les Français à se montrer vigilants face à "l’hydre islamiste". Sur le terrain, nos deux Français types, Chevallier et Laspalès ont un peu de mal avec les nouvelles directives. La méthode plébiscitée par le gouvernement ne laisse, en effet, pas la place à la moindre erreur : "La boulette vous dites ? Comme la boulette dans le couscous ? Dites donc monsieur, vous ne seriez pas comme qui dirait un islamiste ?", s'exclame Régis Laspalès. La chasse aux sorcières.





Face à l’appel à la grève générale, le 5 décembre prochain, par les principaux syndicats, le gouvernement pourrait annuler sa réforme des retraites. Un rétropédalage qui ne plaît pas vraiment à Brigitte Macron : "Mais enfin ! Qu’est-ce que c’est que ce discours défaitiste ! Si j’avais voulu un homme poltron et velléitaire, j’aurais épousé François Hollande !". Ambiance.





Après un an de bataille judiciaire autour du testament de Johnny Hallyday, sa veuve, Læticia, renonce à contester la compétence française pour trancher le litige. "I say depuis one year que I am american from Los Angeles pour avoir the brouzouf, so if I speak French, now, everybody comprendra the subterfuge", indique Læticia dans un anglais des plus limpides. Le plan était peut-être trop parfait.