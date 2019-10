La chronique de Laurent Gerra du jeudi 17 octobre 2019

publié le 17/10/2019 à 10:40

Ce vendredi 18 octobre aura lieu le second volet du procès de Patrick et Isabelle Balkany pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. Une nouvelle qui inquiète l'ancien maire de Levallois : "J’ai peur de sortir de prison, nous dit-il. Mon trafic de smartphones fonctionne à merveille, j’ai doublé mon chiffre d’affaires en une semaine". Le politicien nous prouve encore une fois que c'est un homme plein de ressources.

On ne l’arrête plus. Après "Les leçons du pouvoir", François Hollande publie le 23 octobre un nouveau livre intitulé "Répondre à la crise démocratique". L'ancien président semble enfin avoir trouvé la recette du succès : "J’fais du Katherine Pancol ou du Raphaëlle Giordano qui ont réussi, excuse-moi du peu, à caler des millions de bibliothèques avec Les écureuils de Central Parksont tristes le lundi ou Le jour où les lions mangeront de la salade verte… Que des hits ! C’est ça qu’il faut faire : glisser un animal qu’a rien à voir avec la choucroute dans une phrase à la con", nous explique le jeune retraité de la politique. Il envisage d'ailleurs de sortir un nouveau livre intitulé : "Les larmes de l’éléphant socialiste quand il pédale dans le yaourt". Un futur best-seller.

Le succès littéraire de François Hollande ne passe visiblement pas auprès de Nicolas Sarkozy. "Il a toujours été jaloux de mon succès. J’suis à l’Élysée, il m’prend ma place, j’suis devenu un écrivain qui écrit tous ses livres après les avoir lus, il m’prend ma place. C’est pas François Hollande qu’il devrait s’appeler, c’est Bernard L’Hermitte !", attaque le fondateur des Républicains. "Tu sais ce qu’il te dit, Thierry Lhermitte ?!", lui répond le socialiste. Le combat des anciens chefs.



Le gouvernement surveille de près la grogne des agriculteurs, redoutant une possible jonction avec le mouvement des "gilets jaunes". Des inquiétudes fondées, si l'on en croit le nouveau programme de Jean Lassalle, pour faire valoir les droits des travailleurs de la terre : "Avec mon nouvel ami Michel Houellebecq, si on se révolte, ce sera pas pour faire du camping comme les beatniks d’Extinction Rebellion. Si on se révolte, ce sera pour détruire l’Élysée à la moissonneuse-batteuse, bouducon !", prévient le député.



Ce jeudi 17 octobre, RTL organise une journée spéciale Alain Souchon, à l’occasion de la sortie d’un nouvel et magnifique album. Présent dans nos locaux, le chanteur se sent comme chez lui. "C'est sympa RTL, nous dit le chanteur, [...] on est au chaud, y’a des gobelets en carton, c’est un p’tit peu écolo". L’interprète de "Foule Sentimentale" a même tout prévu pour ne pas s'ennuyer : "J’ai apporté un p’tit tricot pour l’avancer pendant les pubs, j’fais un p’tit débardeur à Laurent Voulzy. C’est sympa, le tricot, ça occupe".