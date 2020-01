La chronique de Laurent Gerra du lundi 13 janvier 2020

et Jade

publié le 13/01/2020 à 11:15

Le G5 Sahel qui réunira Emmanuel Macron et les chefs d'État de Mauritanie, du Mali, du Burkina-Faso, du Niger et du Tchad, se tient à partir de ce lundi 13 janvier à Pau. L'occasion pour le maire de la ville, François Bayrou, de rendre hommage à cet événement avec une tenue particulière : "C'est un boubou bariolé et des babouches en cuir de zébu pour accueillir mes invités car comme vous le savez, avec le G5 Sahel, pendant trois jours, ma ville de Pau est le centre du monde".

Après un nouveau week-end de mobilisation sociale, le gouvernement a annoncé l'abandon de l'âge pivot dans son projet de réforme des retraites. Une bonne nouvelle pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui demandait ce retrait : "L'âge poivrot, c'est pas que nous, sous prétexte qu'on est des rouges... Nous ce qu'on demande, c'est qu'ils reculent en arrière sinon on ne peut pas avancer".

La tension ne cesse de monter entre les États-Unis et l'Iran. Pour mieux comprendre ce conflit, mademoiselle Jade reçoit Enrico Macias, spécialiste du Moyen-Orient. Le chanteur estime que "les tensions entre les deux pays c'est plus de la tension, c'est de l'hypertension. Comme la fois où tata Jamila s'est trompée dans son traitement en prenant du Guronsan à la caféine au lieu de prendre ses béta-bloquants".