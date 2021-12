Le meilleur de Laurent Gerra avec Michel Chevalet et Nicolas Sarkozy

Alors que la gauche est plus que jamais divisée et semble n'avoir aucune chance d'être présente au second tour de l'élection présidentielle de 2022, Michel Chevalet est venu expliqué les raisons de ce possible fiasco : "Anne Hidalgo a plaidé l’union des gauches, mais elle ne fait pas sortir les électeurs de chez eux, elle fait juste sortir les rats des égouts", a-t-il affirmé.

Quant à Christiane Taubira, elle "s'est alliée à Bernard Tapie pour torpiller Michel Rocard. En 2002, elle a fait battre Lionel Jospin et permis à Jean-Marie Le Pen d’être au second tour. Bref, elle a beau être la coqueluche des chroniqueurs en costume The Kooples de Quotidien sur TMC, Christiane Taubira est une machine à faire gagner la droite, qui l’emportera donc en 2022 !"

De son côté, Nicolas Sarkozy est enthousiaste à l'approche de Noël et sait déjà tout particulièrement quel serait le cadeau parfait à offrir :"J’suis pas là pour dire du bien de mon livre, mais c’est vrai que ceux qui vont avoir Promenades à la Noël, ils vont apprendre des trucs, croyez-moi. Tenez, vous saviez que Sheila, alias Annie Chancel, c’est la fille de Jacques Chancel ?"