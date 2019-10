La chronique de Laurent Gerra du jeudi 24 octobre 2019

publié le 24/10/2019 à 10:11

D'après un sondage du Figaro, 86% des Français estiment que les politiques font du cinéma. Et celui qui arrive en tête est Jean-Luc Mélenchon, avec 41% des personnes interrogées. "Moi du cinéma ? Jamais tu m'entends, petite tête de journaliste à la solde du macronisme policier ! A moi ! A l'aide ! Assassins ! J'en appelle à mes camarades Insoumis ! Je suis à RTL, venez me délivrer ! Ils sont en train de mettre fin à mes jours !" Une sombre de histoire de café qui ne lui aurait pas plu...

Le mouvement "Extinction Rébellion" tente de s'installer dans les capitales européennes pour alerter contre le réchauffement climatique. José Bové, Jean-Luc Bennahmias et Nicolas Hulot sont présents pour en discuter. Alors que Bennahmias se met à chanter : "La tac-tac-tique de José, c'est de tout démonter, quand il faut protester...", il est vite repris par son voisin José Bové : "Toi, commence pas à chanter sinon c'est ta gueule que je vais démonter". Et lorsque Nicolas Hulot donne son avis : "Je préfère les actions non-violentes", Bové attaque aussi : "Mais qu'est-ce qu'il veut le vendeur de shampooing ? T'as été ministre et t'as rien foutu, alors ne vient pas me faire la leçon !"

Rendez-vous incontournable de notre antenne, Philippe Bouvard aborde sans tabou tous les sujets dans son émission "Allô, ici Bouvard". Et aujourd'hui, un auditeur, Yann Queffélec, souhaite clamer son amour pour sa région : "La Bretagne, c'est génial ! Armor Lux, TV Breizh, Nolwenn Leroy, Alan Stivell, c'est génial !". Un amour confirmé par l'animateur : "Ah oui, c'est génial, à condition d'avoir un bon k-way !"