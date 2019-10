La chronique de Laurent Gerra du mercredi 23 octobre 2019

publié le 23/10/2019 à 10:49

Le nouveau livre de François Hollande, Répondre à la crise démocratique, sort en librairie ce mercredi 23 octobre. "Je suis pas du genre à tourner autour du pot, je suis un homme d'action. Donc ma réponse (à la crise démocratique) c'est qu'il faut réformer la cinquième", déclare l'ancien Président. "C'est comme une bonne femme, quand t'en a marre de voir sa tronche, soit tu lui offre un lifting et une liposuccion, soit t'en prend une neuve", détaille-t-il en utilisant une analogie du plus mauvais goût.



Jean-Pierre Raffarin a récemment annoncé qu'il quittait son parti. "Adieu les Républicains, je me tire, je me casse, je m'arrache. Comme le dit Confucius : 'si ton nem ne remue plus la queue, c'est qu'il est cuit' ", nous dit le politicien, amoureux de l'Empire du Milieu. Attention, il ne s'agit pas là d'une maxime du grand penseur chinois, mais d'une phrase de "Marcel Confucius, le serveur du palais de Pékin, porte de Choisy", avoue l'ancien Premier ministre.

Michel Drucker sort également un ouvrage cette semaine. Sobrement intitulé Le Canapé Rouge, il s'agit d'un recueil de souvenirs et d'anecdotes sur les grandes stars qu'il a interviewé dans son émission Vivement Dimanche. Une époque qui semble maintenant révolue pour l'éternel animateur télé : "J'ai interviewé les plus grandes stars, Aznavour, Depardieu, Belmondo, Johnny ... Et quelles sont les stars d'aujourd'hui ? Kev Adams, Pierre Niney, Booba, Matt Pokora, Greta Thunberg ... Donc mon canapé rouge il est peut-être temps que je le vende sur Le Bon Coin", regrette-t-il.

Les trottinettes électriques en libre-service sont présentes dans plus en plus de municipalités en France. Une lame de fond qui déferle jusque dans la garrigue. C'est l'occasion de retrouver le vallon des Darmanin et les héros de notre série Macron des sources, avec dans les rôles principaux, Daniel Auteuil et Yves Montand. "Il y en a partout (des trottinettes) Pape, au camping des Belloubet, en face de la pharmacie de la mère Buzyn, au pressoir de Pénicaud. Et n'importe qui y peut s'en servir avec son téléphone", s'exclame Ugolin. "Cette nuit, avec le fourgon, on va en ramasser une dizaine de ces trottinettes. [...] On va les fondre, galinette, et on va les vendre à Jeff Koons", lui rétorque Pape.