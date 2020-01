La chronique de Laurent Gerra du jeudi 16 janvier 2020

publié le 16/01/2020 à 10:55

En direct de l'Alpe d'Huez, mademoiselle Jade reçoit François Ruffin qui n'a pas le temps d'expliquer sa venue sur le festival que Jean-Luc Mélenchon fait irruption. "Mais qu'est-ce que vous lui voulez à mon François Ruffin ? Vous profitez qu'il soit un peu c*n-c*n pour l'interviewer dans mon dos", accuse le chef de la France Insoumise avant de reprendre "François, je t'ai déjà dit de ne pas répondre aux journalistes sans me demander. La dernière fois, il a déclaré que la monarchie belge était plus démocratique que la République française."

Au tour d'Alain Juppé de s'entretenir avec mademoiselle Jade. Interrogé sur les municipales 2020 et l'avenir de sa ville, l'ancien maire est dubitatif : "Bordeaux et moi, même si on est plus ensemble c'est pour la vie. Elle fait ce qu'elle veut, elle est libre mais quand même, p*tain un écolo ça nous ressemble tellement pas", lance-t-il avant de reprendre "Je la connais ma Bordeaux, c'est une bourgeoise. Ce qu'elle aime c'est les bonnes tables, les grands crus, les sorties à l'opéra. Qu'est ce qu'elle va foutre avec un écolo baba-cool qui bouffe du riz complet ?", s'interroge l'ancien maire de Bordeaux.

Enfin, Céline Dion a elle aussi tenue à être présente et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle en a gros sur le cœur. "Trimer tous les soirs à Vegas, tournicoter en l'air à me titiller la glotte, monter toujours plus haut pour en arriver là. C'est une humiliation de votre maudit pays." Devant l'incompréhension de mademoiselle Jade, Céline lâche le morceau : "Le classement des ventes de disques en 2019, c'est une catastrophe mademoiselle Jade, un cataclysme (...) je suis derrière tout le monde, 77e comme une débutante."