La chronique de Laurent Gerra du mardi 14 janvier 2020

publié le 14/01/2020 à 09:59

Emmanuel Macron est à Pau depuis ce lundi 13 janvier pour assister au G5 Sahel. Une sollicitation qui n'empêche nullement le chef de l'État de rester en contact avec sa femme, Brigitte : "93 pièces jaunes à 2 centimes, ça fait un euro et 86 centimes, et bah ils se sont pas foulés. Et celui-là, il m'a carrément refoulé une fève de la Reine des Neiges".

Énervée, la Première dame reçoit son mari de président au téléphone, imité par Laurent Gerra : "Ze zuis en pause au G Zinq Zahel de Pau". Une question lui vient alors immédiatement à l'esprit "Les chefs d'État africains ne t'ont pas offert un chameau comme à François Hollande j'espère ?"

Depuis le début des grèves contre la réforme des retraites, Marine Le Pen est étrangement muette. La raison est toute simple selon celui qui a réponse à tout, Michel Chevalet : "Plus elle parle, plus elle baisse dans les sondages".

La formules magique selon Les républicains

Pour en faire la démonstration à mademoiselle Jade, il amène en plateau une Marine Le Pen et un "opinionpublicomètre". Lorsqu'on lui demande son avis concernant la réforme des retraites, la présidente du Rassemblement national répond, par la voix de Laurent Gerra, que "c'est de la faute aux arabes Madame". Un avis qui n'a pas manqué d'immédiatement lui faire perdre un point dans les sondages.

Les Républicains veulent profiter de l’enlisement du gouvernement dans la réforme des retraites pour revenir au centre de l'échiquier politique. À l'initiative de son président Christian Jacob et avec l'aval de François Baroin, le parti a lancé un laboratoire d'idées que nous présente Christian Jacob, imité par Laurent Gerra : "Pour trouver la formule magique, je mets une pincée de conservatisme, quelques grammes de libéralisme, une plume de corbeau et un peu de bave de Nadine Morano. Je touille, je touille, je touille et... Ah bah c'est malin, il y en a plein les murs maintenant".