La chronique de Laurent Gerra du mercredi 15 janvier 2020

publié le 15/01/2020 à 09:59

En direct du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, mademoiselle Jade reçoit Lambert Wilson, visiblement très heureux d'être le président. "J'ai l'immense honneur, the great privilege, il grande privilegio de déclarer ouverte la 23e édition de ce festival". Sauf que le problème est que le réel président n'est autre que José Garcia : "C'est une femme et il fera une excellente présidente de jury, une présidente transgenre avec des poils aux jambes" fait savoir Lambert Wilson, imité par Laurent Gerra.

Gérard Depardieu est également présent à l'Alpe d'Huez mais pour une toute autre raison : "Je suis venu pour la gastronomie, le cinéma je m'en fous. Les plans séquence, ça me fait ch***, je préfère les plans raclette. J'aime pas non plus les fondues enchaînées, je préfère les fondues au vin blanc", confie le comédien imité. Voilà qui a le mérite d'être clair.

Enfin, Fabrice Luchini a également tenu à être présent pour souhaiter une bonne année 2020 : "Le premier truc que je me suis dis ce matin en me réveillant, c'est tiens je vais aller souhaiter la bonne année à la Calvi et à la Jade", imite Laurent Gerra. Il poursuit en soulignant que "c'est bien que je vous kiffe à la matinale. Calvi c'est le type des bons airs, qui explique bien, qui rassure l'auditeur en plein désarroi et la Jade, elle s'accroche à son époque, elle veut rien lâcher et elle met les baskets qui brillent, c'est énorme".